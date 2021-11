Il colpo è avvenuto nella notte in via Rossi. Indagano i carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Colpo nella notte in un istituto di credito a Volla, nel Napoletano, dove ignoti hanno portato via la cassa continua della banca utilizzando una ruspa. Sul posto, in via Rossi, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre del Greco, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Indagini in corso.