Qualiano, ingoia ovuli droga e poi morde carabiniere: arrestato

Pur di evitare l'arresto ha ingoiato gli ovuli di cocaina di cui era in possesso e morso un carabiniere. Per questo un uomo è stato arrestato nell'ambito di un servizio finalizzato alla repressione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. In manette, con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza e lesione a pubblico ufficiale, è finita anche un'altra persona.

La perquisizione

I militari hanno perquisito l'abitazione dei due che erano già sottoposti agli arresti domiciliari per analoghi reati. Sono stati rinvenuti e sequestrati sette ovuli termosaldati di cocaina e la somma di 150 euro in contanti considerata il profitto dell'attività illecita.