Un vecchio stabile di due piani in muratura, disabitato e in stato di abbandono è crollato, probabilmente a causa del maltempo, a Casola di Napoli, in via Vittorio Veneto 28. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. Nessun ferito.