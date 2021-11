Caserta, 41enne accoltellato dopo lite: arrestati padre e figlio

Padre e figlio di 56 e 27 anni, residenti a Caserta, sono stati arrestati dai carabinieri per tentato omicidio. Il fatto è avvenuto lo scorso 22 settembre nel parco "Rosalia", rione popolare del capoluogo. Vittima dell'aggressione un 41enne accoltellato più volte al torace, all'addome e alle spalle.

La vicenda

Dalle indagini coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e condotte dai carabinieri della Compagnia Caserta, è emerso che il 41enne era andato con il fratello a casa dei due indagati per risolvere una questione sorta nei giorni precedenti, ma lì è stato aggredito con lancio di piatti, bicchieri e altri oggetti. I due sono fuggiti ma sono stati inseguiti dal 27enne e da suo padre, che armati di coltello hanno colpito alle spalle i due fuggitivi, soprattutto il 41enne, circondato e ferito in parti vitali.

Le indagini

Per i carabinieri non è stato facile ricostruire l'accaduto, a causa di tante testimonianze discordanti; decisive si sono rivelate invece le immagini delle telecamere di videosorveglianza, in cui si vedeva la fuga dei due fratelli e il forsennato inseguimento dei due indagati. Il 27enne poi dopo l'aggressione era fuggito dopo il fatto facendo perdere le proprie tracce.