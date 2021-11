Incendiata l'auto di un carabiniere a Solofra, nell'Avellinese

Sotto l'auto sono stati ritrovati due grossi petardi inesplosi. In passato lo stesso carabiniere era stato fatto oggetto di azioni intimidatorie

Fiamme a un'auto in uso al vice comandante della Stazione dei carabinieri di Montoro (Avellino), il maresciallo Salvatore De Maio. E' successo la scorsa notte. Il veicolo era parcheggiato nei pressi dell'abitazione della proprietaria, una 40enne di Solofra (Avellino), moglie del militare. Il principio di incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco di Solofra, e sotto l'auto sono stati ritrovati due grossi petardi inesplosi. In passato lo stesso carabiniere era stato fatto oggetto di azioni intimidatorie. Indagini sono in corso da parte dei militari dell'Arma.