Aggressione per futili motivi nel Napoletano: arrestato un 51enne

L’uomo è accusato di tentato omicidio. L’aggressione è avvenuta lo scorso 17 marzo, in seguito a una lite che sarebbe avvenuta presso la sua abitazione. La vittima sarebbe stata ferita con due fendenti al fianco sinistro

Gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno arrestato un 51enne di Ottaviano (in provincia di Napoli), in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica. L'uomo è accusato di tentato omicidio nei confronti di una persona. I fatti sono avvenuti lo scorso 17 marzo a seguito di una lite.

Le indagini

Le indagini sono state avviate in seguito alla segnalazione di una persona con ferite di arma da taglio giunta alla clinica Santa Lucia a San Giuseppe Vesuviano. I poliziotti, grazie ad un'attività info-investigativa e alle descrizioni della vittima, hanno ricostruito la dinamica dell'aggressione che sarebbe avvenuta presso l'abitazione del 51enne che, per futili motivi, avrebbe aggredito il malcapitato colpendolo con due fendenti al fianco sinistro.