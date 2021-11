Mondragone, 15enne denunciato per spaccio di cocaina

Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri con cinque grammi di cocaina in tasca durante un servizio di controllo straordinario del territorio

Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato alla Procura per i Minorenni di Napoli per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri con cinque grammi di cocaina in tasca a Mondragone (Caserta), durante un servizio di controllo straordinario del territorio, con il supporto dei carabinieri del Gruppo di Aversa. L'adolescente, residente a Napoli, è stato fermato all'altezza della rotatoria di Pescopagano.