In Campania per noleggiare auto, rapinato: tre arresti

Nel luglio di quest'anno è sceso a Napoli da Seregno per noleggiare auto, ma i clienti si sono presto trasformati in rapinatori, sottraedogli rolex e altri oggetti e intimandogli di assicurare loro la fornitura gratuita di almeno 10 auto, altrimenti sarebbero saliti in Lombardia per ucciderlo.

La ricostruzione dei fatti

È la vicenda avvenuta tra le province di Napoli e Caserta e scoperta grazie alle indagini dei carabinieri, che hanno arrestato e condotto in carcere tre persone - due italiani di 29 e 43 anni e un romeno 26enne - su ordine del Gip del tribunale di Napoli Nord per i reati di rapina, sequestro di persona e tentata estorsione. È stata la vittima a denunciare il fatto ai carabinieri di Gricignano d'Aversa (Caserta), comune dove aveva affittato una camera d'albergo proprio in vista della visita in Campania.

Le indagini

I militari hanno ricostruito cosa avvenne il 16 luglio, identificando i responsabili grazie anche alla testimonianza della vittima. In pratica, l'imprenditore era venuto a Napoli su invito di un 29enne di Caserta, cui aveva noleggiato poco tempo prima un'Audi. Il 29enne avrebbe dovuto saldare il conto del noleggio e intanto aveva convinto l'imprenditore alla lunga trasferta prospettandogli la possibilità di chiudere un affare con altri clienti a suo dire intenzionati a noleggiare delle vetture. Una volta giunto alla stazione di Napoli, l'imprenditore è stato prelevato e condotto dal 29enne in un capannone di Villaricca (Napoli), dove c'erano i due complici. Qui la vittima è stata schiaffeggiata e rapinata del rolex da 18mila euro, di una tracolla del valore di 1.500 euro, dell'iphone, di una somma di circa 700 euro e dei documenti. I tre lo hanno, inoltre, minacciato di ucciderlo se non avesse fornito loro il noleggio gratuito di una decina di auto. L'imprenditore è stato quindi liberato ma si è recato a Gricignano, dove aveva prenotato l'hotel, e ha denunciato l'episodio. Dei tre arrestati due sono incensurati.