Spaccia droga e prende reddito cittadinanza: arrestata nel Napoletano

Percepiva il reddito di cittadinanza e in casa aveva dosi di droga pronte per la commercializzazione. È quanto appurato ad Ottaviano (in provincia di Napoli) dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio C.C., 57 anni, già nota alle forze dell'ordine. I militari, supportati dal nucleo carabinieri cinofili di Sarno (Salerno), hanno controllato l'abitazione della donna dove hanno trovato e sequestrato quattro dosi di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 6.500 euro in contanti.

Gli accessori d’abbigliamento contraffatti

La donna dovrà rispondere anche di introduzione e commercio di accessori di abbigliamento contraffatti. Durante l'operazione, infatti, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di cinture, foulard, borse e portafogli griffati contraffatti. I militari come detto hanno infine accertato che la donna fosse percettrice indebitamente del reddito di cittadinanza, altro reato per il quale dovrà rispondere all'autorità giudiziaria e all'Inps.