Ischia, aggressione a volontari open day vaccinale: quattro denunce

L'aggressione ha procurato alle due vittime, che erano impiegati per il servizio di assistenza, diverse lesioni e ha interrotto il servizio pubblico di vaccinazione per circa 30 minuti

Avrebbero malmenato due volontari della Protezione Civile durante un open day vaccinale a Ischia e sono stati per questo denunciati dai carabinieri. Un'intera famiglia, composta da due uomini e due donne, è stata denunciata per violenza e minaccia a incaricato di pubblico servizio, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.

La ricostruzione dei fatti

Sabato scorso, mentre erano in coda per vaccinarsi all'hub del palasport Taglialatela di Ischia Porto, hanno iniziato a lamentarsi per la lunga attesa finendo per aggredire con calci e pugni un uomo e una donna della protezione civile della Regione Campania. L'aggressione ha procurato alle due vittime, che erano impiegati per il servizio di assistenza, diverse lesioni e ha interrotto il servizio pubblico di vaccinazione per circa 30 minuti.