Incendio in azienda agricola nel Casertano, morti alcuni animali

Un vasto incendio ha distrutto nella notte un’azienda agricola a Pontelatone, nel Casertano. Il rogo ha interessato il capannone dove si trovavano gli animali, causando la morte di alcuni vitelli. In cenere anche qualche centinaia di balle di fieno. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Caserta con l'ausilio di due autobotti, che hanno spento le fiamme avviando le prime indagini tecniche sulle cause dell’accaduto. Nell'azienda sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Capua per svolgere altri accertamenti.