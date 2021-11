Furto in un distributore di paramedicinali, un arresto nel Napoletano

Aveva svaligiato, con l'aiuto di un complice, il distributore automatico di prodotti paramedicali di una farmacia, mettendo a segno un colpo che aveva fruttato circa 3mila euro: per questo un 27enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco (Napoli), in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura. L'accusa è di furto aggravato.

Le indagini

Le indagini erano scattate dopo la denuncia presenta dal proprietario della farmacia. Grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona e delle telecamere comunali, i militari hanno potuto accertare come il 27enne, insieme ad un complice, nella notte del 24 settembre scorso, utilizzando arnesi da scasso, aveva danneggiato il distributore automatico impossessandosi della gettoniera e del contenitore delle banconote, per un ammontare di circa 3mila euro, per poi fuggire a bordo di un'auto. I successivi accertamenti hanno permesso di individuare con certezza entrambi gli autori del reato: il complice del giovane è stato infatti rintracciato in ospedale dove si trova ricoverato.