Covid, ad Avellino muore anziana suora: non era vaccinata

Un'anziana suora residente ad Avellino è morta a causa del Covid nel reparto di terapia sub intensiva dell'ospedale Moscati dove era stata ricoverata lo scorso 24 ottobre. La religiosa aveva 84 anni e, a quanto risulta, non era stata vaccinata.

La situazione Covid all’ospedale Moscati

Sono attualmente quattro i pazienti affetti da Covid ricoverati nell'ospedale avellinese, uno dei quali in condizioni definite critiche.