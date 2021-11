Napoli, aggredisce poliziotti con un coltello: arrestato

Un uomo di 40 anni, immigrato nigeriano, è stato arrestato ieri sera nel centro di Napoli, dopo aver minacciato con un coltello i poliziotti. L' uomo, già denunciato in passato, è stato notato da alcuni poliziotti della Digos mentre camminava in via Guglielmo Sanfelice brandendo un coltello.

La ricostruzione dei fatti

I poliziotti, con l' aiuto di un collega fuori servizio, hanno intimato l'alt al nigeriano, che li ha minacciati con il coltello. L'uomo è stato bloccato dopo una colluttazione. Il coltello, con una lama di 40 centimetri è stato sequestrato. Nello zaino il nigeriano aveva altri due coltelli di 25 centimetri di lunghezza, un paletto in legno con la punta acuminata e altri oggetti da taglio.