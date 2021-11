Napoli, catturato ricercato colpito da mandato di arresto europeo

Era ricercato per reati inerenti gli stupefacenti. L'uomo, quando è stato trovato era in un hotel di via Ripuaria e non ha opposto resistenza

Su segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia, a Qualiano - nel Napoletano - i carabinieri hanno rintracciato e arrestato un cittadino belga di 44 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo da parte dell'autorità del Belgio per reati inerenti gli stupefacenti. L'uomo, quando è stato trovato era in un hotel di via Ripuaria e non ha opposto resistenza.