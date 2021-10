I ladri erano giunti in Valle Telesina durante la notte a bordo di un furgone e di un'auto sui quali stavano caricando il materiale rubato

Cinque persone, di origine romena,, sono state arrestate da polizia e carabinieri in flagranza di reato mentre rubavano sbarre di acciaio e alluminio in uno stabilimento industriale di San Salvatore Telesino, nel Sannio. I ladri erano giunti in Valle Telesina durante la notte a bordo di un furgone e di un'auto sui quali stavano caricando il materiale rubato.