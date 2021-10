Covid Campania, 629 casi su quasi 23mila tamponi

Il rapporto tra positivi e test è del 2,74 per cento. Aumentano i ricoveri nei reparti ospedalieri ordinari, rimangono stabili quelli in terapia intensiva

In Campania, nelle ultime 24 ore, sono risultati positivi al Covid 629 persone su 22.926 con una incidenza del 2,74% in leggero incremento rispetto al 2,37% di ieri. Il bollettino dell'Unità di crisi informa che una persona è deceduta. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656 e 20 quello occupati, dato stabile negli ultimi due giorni. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 e quelli occupati sono 248, in aumento rispetto ai 229 di ieri.