Volla, ladri di cartelloni stradali: due arresti

A Volla, nel Napoletano, i carabinieri hanno arrestato per furto aggravato un uomo di 42 anni e un altro di 32, già noti alle forze dell'ordine. I due sono stati sorpresi in via Montanino a bordo di una piccola utilitaria. Nel cofano avevano alcuni cartelloni stradali che - hanno accertato i militari - erano stati appena rubati da un cantiere in Via Palazziello. Entrambi sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.