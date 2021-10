Napoli, è morto lo scrittore e musicista Michele Serio

Michele Serio, scrittore, musicista e autore per radio e tv, è morto a 67 anni. Il successo era arrivato alla fine degli anni '90 con il secondo romanzo "Pizzeria inferno", ma la sua carriera era iniziata come musicista e compositore di canzoni pop. Autore anche per il teatro, nel corso degli anni ha messo in scena sette opere. L'anno scorso aveva pubblicato il suo ultimo libro "Tu di che congiuntivo sei?".

Il decesso

A quanto si apprende, Serio non aveva voluto vaccinarsi ed era ricoverato da alcuni giorni all'Ospedale Cotugno di Napoli perché affetto da Covid. A causare la morte è stata una polmonite.