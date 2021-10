Droga nascosta in un negozio di tappezzeria: 3 arresti nel Napoletano

Nascondevano la droga e materiale vario per il confezionamento delle dosi all'interno del negozio di tappezzeria che gestivano. Tre persone sono state arrestate dai carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e da quelli della sezione radiomobile di Torre del Greco con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. I militari, incuriositi da una flebile luce accesa all'interno del negozio in un'ora ormai tarda perché fosse aperto al pubblico, sono entrati nel locale, sorprendendo i tre pusher con un chilo di marijuana, distribuito in diverse cassettine di metallo e tre piante di cannabis. Inoltre, avevano anche un proiettile calibro 380. Tutti sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa di giudizio.