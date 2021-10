Casamicciola, minacce e botte ai genitori: arrestato 25enne

Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato a Casamicciola, in provincia di Napoli, per tentata estorsione.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 25enne pretendeva di guidare una moto intestata a suo padre, il quale gliela negava poiché il giovane era sprovvisto della patente di guida. Il ragazzo ha minacciato di morte i propri genitori per giorni poi ieri è arrivato alla violenza fisica. È entrato nel bar di proprietà di famiglia e ha aggredito suo padre e sua madre. I carabinieri, allertati da una chiamata al 112, sono intervenuti all'interno dell'attività commerciale e hanno bloccato il giovane. Per le lesioni riportate il padre 57enne è stato visitato dal personale del 118 ed è stato giudicato guaribile in 7 giorni.