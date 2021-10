Napoli, ragazza viene rapinata e trascinata con l’auto

Nel tentativo di fermare il malvivente che l’aveva appena rapinata con violenza, si aggrappa allo sportello dell'auto dell'aggressore in fuga, che la trascina per diversi metri. È quanto accaduto all’esterno di una tabaccheria in via Carlo De Marco, a Napoli, a una ragazza intenta ad acquistare delle sigarette. Le immagini della rapina sono state registrate dalle telecamere di video sorveglianza della zona e diffuse dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. "Scene terribili - scrive in un post su Facebook descrivendo il filmato - che avrebbero potuto immortalare qualcosa di ben più drammatico. Quello che lascia sconcertati è la ferocia di questo delinquente che non si è fatto scrupolo di mettere in serio pericolo la vita della sua vittima. Un soggetto che deve essere assicurato al più presto alla giustizia”, conclude il consigliere.