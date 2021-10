Sorpreso su un pulmino, era agli arresti domiciliari: preso

Un uomo che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari è stato sorpreso a bordo di un pulmino adibito a servizio taxi ed è stato arrestato. E' successo a Torre Annunziata, nel Napoletano.

Il controllo

I poliziotti del locale commissariato, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno fermato in via Roma il mezzo quando un passeggero a bordo, alla vista degli agenti, ha tentato di darsi alla fuga a piedi. I poliziotti lo hanno raggiunto e l'uomo ha iniziato a dare in escandescenza, minacciandoli e aggredendoli con calci e spintoni fino a quando, dopo una colluttazione, è stato bloccato. L'uomo è stato arrestato con le accuse di evasione, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.