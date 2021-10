Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, 9 scosse registrate a Pozzuoli

Non sono stati segnalati danni o disagi da parte della popolazione. Secondo quanto riferisce una nota dell'Osservatorio Vesuviano, la sequenza di eventi sismici è legata ai fenomeni del bradisismo e si è verificata nell'arco di circa otto ore, a partire dalle 23:25 di ieri fino alle ore 7:12 di stamattina

Nove scosse di terremoto durante la notte nell'area dei Campi Flegrei, nel golfo di Pozzuoli. Secondo quanto riferisce una nota dell'Osservatorio Vesuviano, la sequenza di eventi sismici è legata ai fenomeni del bradisismo e si è verificata nell'arco di circa otto ore, a partire dalle 23:25 di ieri fino alle ore 7:12 di stamattina. Non sono pervenute segnalazioni di danni o disagi da parte della popolazione né alla Polizia Municipale né al Presidio notturno attivo presso l'Ufficio di Protezione Civile.

In totale sono stati registrati 9 terremoti con magnitudo massima 1.5±0.3. L'evento principale si è verificato alle ore 2,47 alla profondità di 1,7 km nell'area dell'Accademia Aeronautica, a poche centinaia di metri dal vulcano Solfatara. L'evento è stato avvertito nella zona di Pozzuoli alta e sulla fascia costiera. Nel corso delle verifiche effettuate sul territorio da parte della Polizia Municipale e dei volontari di Protezione Civile non sono stati rilevanti danni o altre conseguenze significative. L'amministrazione comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli sta seguendo da vicino l'evolversi dello sciame sismico e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno in atto.