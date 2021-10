Caserta, incendio in casa: donna salvata dai vigili del fuoco

Il rogo ha coinvolto un'abitazione posta al terzo e ultimo piano di un palazzo di via Mulini Militari

I vigili del fuoco hanno salvato nella notte a Caserta una donna che era rimasta intrappolata sul balcone per sfuggire alle fiamme che stavano avvolgendo il suo appartamento. Il rogo ha coinvolto un'abitazione posta al terzo e ultimo piano di un palazzo di via Mulini Militari.

La ricostruzione dei fatti

L'appartamento era totalmente avvolto dalle fiamme e sul balcone urlava di terrore l'unica inquilina, una donna straniera, che era riuscita a riparare all'esterno. I vigili del fuoco l'hanno prontamente tratta in salvo con l'autoscala, e hanno poi spento l'incendio evitando così che si propagasse agli appartamenti limitrofi. Sul fatto sono state avviate verifiche per capire come siano partite le fiamme.