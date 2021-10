Video hot dagli uffici del Comune di Ercolano, dipendente sospesa

"All'indignazione facciamo seguire i fatti. Abbiamo già sospeso la dipendente ed avviato il procedimento disciplinare finalizzato finanche al licenziamento''. Lo rende noto il sindaco di Ercolano (Napoli) Ciro Buonajuto, dopo la notizia di una dipendente comunale che, in orario di lavoro, improvvisava spogliarelli a pagamento utilizzando la webcam del pc d'ufficio. La donna davanti alla telecamera aziendale non esitava a coinvolgere anche alcuni uomini, forse colleghi di ufficio. Inevitabile per l'impiegata, in servizio al settore cimiteriale - ma anche per gli altri una volta che saranno individuati - l'avvio di un procedimento disciplinare.

Le parole del sindaco Ciro Bonajuto

''Ci costituiremo inoltre - prosegue Buonajuto - parte civile nel processo penale, perché il comportamento di un singolo non può gettare fango su una intera comunità. Ercolano è altro, è la bellezza delle ville vanvitelliane, è il fascino senza tempo del parco archeologico e la straordinaria immensità del Vesuvio. Non accettiamo lezioni di moralità da nessuno perché la nostra città ha sconfitto la camorra grazie al coraggio dei cittadini e adesso vuole continuare a investire in turismo e cultura".