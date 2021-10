Incidente nel Casertano, scontro tra 5 camion: chiuso tratto dell’A1

L'incidente è avvenuto a Capua. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta, che hanno dovuto lavorare molto per liberare dalle lamiere contorte gli occupanti di tre dei cinque tir. Nessun ferito grave. Code di dieci chilometri in direzione Roma

Incidente all’alba sull’autostrada A1 Roma-Napoli, in direzione nord, poco dopo il casello di Capua (Caserta), dove cinque autotreni sono rimasti coinvolti in uno scontro. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta, che hanno dovuto lavorare molto per liberare dalle lamiere contorte gli occupanti di tre dei cinque tir. Alla fine nessuno è rimasto ferito gravemente. Lo scontro ha causato importanti ripercussioni sul traffico, con l'autostrada chiusa per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli, e code per oltre dieci chilometri in direzione Roma, anche se la situazione va migliorando.