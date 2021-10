Napoli, rubata l'auto dell'allenatore Luciano Spalletti

Rubata l'auto dell'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Il furto è avvenuto ieri sera, la macchina era in sosta davanti all'hotel Britannique, in corso Vittorio Emanuele a Napoli, usato dalla società di calcio per i ritiri e i raduni. Solo tre giorni fa i malviventi hanno sottratto l'auto al centrocampista Diego Demme. La vettura del calciatore tedesco era parcheggiata nel quartiere di Posillipo ed era in quel momento in uso alla moglie. La polizia indaga sui furti ravvicinati, ma al momento non sono emersi collegamenti.