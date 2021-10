Covid Campania, il bollettino: 279 positivi, indice di contagio cala

Nelle ultime 24 ore sono 279 i casi positivi al Covid in Campania su 22.541 test esaminati. Scende, quindi, l'indice di contagio che ieri era pari al 2,1% mentre oggi si attesta all'1,23%. Tre i decessi, come ieri. Negli ospedali resta quasi del tutto invariata la situazione nelle terapie intensive con 16 ricoveri (-1), mentre aumentano a 189 i ricoveri in degenza (+17). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)