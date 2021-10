Circumvesuviana, problemi a linea aerea: stop altra tratta

Proseguono e si aggravano i disagi per gli utenti della Circumvesuviana causati dai problemi alla linea aerea che sta interessando la stazione di Napoli Porta Nolana. L'Ente Autonomo Volturno ha infatti comunicato che ''i treni della lineVolturno-Torre del Greco via Centro Direzionale e viceversa, causa interruzione per guasto alla linea aerea di Napoli, sono tutti soppressi fino a contrario avviso''. Inoltre sempre Eav fa sapere che ''in seguito all'interruzione della tratta Napoli-Volla, è stato istituito il servizio di bus sostitutivo, effettuando fermate intermedi''.