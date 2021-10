Covid Campania, il bollettino: 280 positivi su 17.633 tamponi

Sono 280 i casi di Covid-19 registrati in Campania nelle ultime ore, su 17.633 tamponi processati, l'indice di contagio è all'1,58%. Tre i decessi registrati nelle ultime 48 ore. Negli ospedali resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 17 posti letto occupati (-1), mentre le persone ricoverate negli altri reparti di degenza sono 174 (-3). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)