Allerta meteo per vento molto forte e mare molto agitato in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti o molto forti e mare agitato, localmente molto agitato al largo e lungo le coste esposte. L'avviso è valido a partire dalle 20 di oggi e fino alle ore 14 di venerdì 15 ottobre. La giornata più critica sarà quella di domani quando i venti, provenienti da Nord-Nord Est, si intensificheranno sull'intero territorio regionale con raffiche molto forti e il mare si presenterà molto agitato al largo e lungo le coste esposte. Si ricorda, conclude a nota della Protezione Civile, "che l'allerta vento non è connessa al codice colore, che riguarda invece il rischio idrogeologico ed idraulico che, attualmente, è Verde non essendo previsti temporali tali da determinare notevole impatto al suolo".

Domani a Napoli chiusi parchi e cimiteri

A seguito dell'avviso è stata disposta la chiusura per entrambe le giornate dei parchi e dei cimiteri cittadini a Napoli. Simile provvedimento è stato preso dal sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, per chiudere il civico cimitero ed i parchi pubblici. Pertanto nella giornata di domani, giovedì, a Pozzuoli in via precauzionale saranno interdetti al pubblico il cimitero, consentiti solo accessi autorizzati per inumazioni, e i parchi cittadini di Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne.