Investito a Casal di Principe, ragazzo di 15 anni morto in ospedale

Ieri un ragazzo di 15 anni è morto all'ospedale di Caserta in seguito alle ferite riportate nel corso di un incidente in scooter avvenuto domenica sera a Casal di Principe. Il giovane aveva subito diverse fratture nella caduta ed era stato trasportato in ospedale in condizioni molto gravi.

La tragedia

Nella giornata di ieri si sono succeduti sui social diversi appelli a donare sangue per l'adolescente, che però non ce l'ha fatta. Dalle indagini dei carabinieri sembra che il 15enne sia stato investito da una vettura che procedeva contromano, il cui conducente è indagato.