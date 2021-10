Trasporti, sciopero a Napoli: chiuse due funicolari, regolare metro 1

Per quanto riguarda i bus il sindacato parla di "decine di corse saltate e soppressioni di linee". Disagi anche sulla linea Alibus con la cancellazione di 10 corse. Ad incrociare le braccia anche i conducenti di filobus e tram. Totalmente ferme la linea filoviaria 204 e le linee 1 e 4 dei tram. Secondo i numeri forniti dall'organizzazione sindacale in ANM ha aderito il 60 per cento dei lavoratori. Ampliando lo sguardo al territorio metropolitano e regionale, l'Usb riferisce "di un'adesione pressoché totale da parte dei lavoratori dell'Eav e di forti disagi anche per gli utenti di AIR mobilità, CTP, ATC Capri". Per quanto riguarda Eav fermo il servuzio sulle linee flegree e vesuviane. Chiuse la Circumvesuviana, la Cumana e la Circumflegrea. Il sindacato riferisce che "le adesioni allo sciopero continuano ad aumentare" e che nel pomeriggio potrebbero fermarsi anche la linea 1 della metro e la funicolare di Montesanto.

Chiuse le funicolari centrale e Chiaia, regolare quella di Montesanto, così come la linea 1 della metro, a eccezione della stazione IV Giornate che è chiusa al pubblico. Questa è la situazione a Napoli in relazione allo sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore proclamato dall'Usb. Intanto, c'è una protesta Cobas e Usb anche a Napoli: bloccata, poco fa, una rampa di accesso all'autostrada nella zona Porto della città. Gli attivisti hanno dato il via alla loro protesta con un corteo partito da piazza Mancini. Chiedono, tra l'altro, riduzione del tempo di lavoro a parità di salario, un reddito universale, la rivalutazione delle pensioni, il rilancio dello Stato sociale, investimenti nella scuola nei trasporti. ( SCIOPERO GENERALE )

Usb: "Massiccia adesione conferma validità ragioni"

"La massiccia adesione allo sciopero generale del TPL - affermano Marco Sansone ed Adolfo Vallini dell'USB - conferma la validità delle ragioni contenute alla base della vertenza nazionale, compreso il no al Green pass nei luoghi di lavoro per sostituire le misure di prevenzione classiche e sospendere i lavoratori dal soldo e dal servizio. I lavoratori dell'Anm accanto alla vertenza nazionale - aggiungono - chiedono il miglioramento delle condizioni lavorative, organizzative e retributive del personale, il riconoscimento delle spettanze economiche, già maturate e non erogate, la stabilizzazione del personale interinale, ma anche un servizio pubblico sicuro e dignitoso che risponda in modo efficiente alle reali esigenze dei territori in un contesto di lavoro sano e rispettoso degli operatori del settore".

Ferme le linee dell'Eav

Appena una decina di adesioni ma lo sciopero riesce comunque a fermare due intere linee di trasporto in Campania. Succede all'Ente Autonomo Volturno e stavolta a pesare, oltre alla decisione dei dipendenti, è anche quella dell'azienda che, pur di fronte ad una partecipazione ridotta all'astensione nazionale dei Cobas - che hanno proclamato uno sciopero di 24 ore -, ha scelto di chiudere i varchi a tutte le stazioni pur in presenza di treni in movimentazione.l a causa del blocco annunciato al Centro di controllo del traffico ferroviario.' 'In relazione allo sciopero nazionale dell'organizzazione sindacale Cobas in corso - si legge in una nota diramata dall'ufficio stampa di Eav - considerata l'adesione del personale Dco (Direzione Centrale Operativa-Centro controllo traffico ferroviario), sia delle linee vesuviane che delle linee flegree (circa una decina di addetti), a prescindere delle adesioni del personale treno, per tutte le linee ferroviarie saranno effettuate solo le corse previste nella fascia di garanzia.''. Le corse garantite sono pubblicate sul sito eavsrl.it e sulla pagina facebook di Eav. In particolare per le linee vesuviane le corse sono garantite oggi dalle 13.18 alle 17.32 e per le linee flegree dalle 14.30 alle 17.30.