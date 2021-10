Casavatore, armi puntate anche contro bambini durante una rapina

Due rapinatori sono entrati in un ristorante e hanno puntato un fucile a pompa e un kalashnikov contro le persone presenti, soprattutto famiglie con bambini, per farsi consegnare i loro beni e per portare via l'incasso della serata

Armi puntate contro bambini durante una rapina. È successo a Casavatore, in provincia di Napoli, dove due rapinatori sono entrati in un ristorante e hanno puntato le armi, un fucile a pompa e un kalashnikov, anche ai bambini delle famiglie presenti nel locale per farsi consegnare i loro beni e per portare via l'incasso della serata. Il colpo è stato messo a segno il nove ottobre. Secondo quanto riporta Fanpage, non ci sono stati feriti. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Casoria.

Il video

La rapina è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del ristorante. Nel video si vede uno dei rapinatori che si avvicina al tavolo dove c'è una famiglia che sta cenando. L'uomo punta il fucile contro uno degli adulti, un ragazzo si sfila l'orologio e lo posa sul tavolo mentre una donna fa lo stesso con un braccialetto. Il rapinatore tiene l'arma puntata contro un altro uomo, con la canna quasi premuta sul volto, mentre a pochi centimetri c'è il figlio di pochi anni. Prima di allontanarsi controlla che gli uomini non abbiano delle collane. Nel bottino finiscono anche altri due orologi.