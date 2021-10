Camorra, riciclaggio denaro: 48 arresti tra Napoli, Caserta e Salerno

Emesse misure cautelari nei confronti di 63 indagati. I soggetti coinvolti, a quanto trapela, riciclavano denaro per conto del clan dei Casalesi: i soldi lavati con frodi fiscali ammonterebbero a oltre 100 milioni di euro

Riciclavano denaro per conto del clan dei Casalesi. Per questo la guardia di finanza dei comandi provinciali di Napoli, Caserta e Salerno, insieme al nucleo speciale di polizia valutaria, hanno eseguito su delega del gip partenopeo misure cautelari - emesse su richiesta della Dda partenopea - nei confronti di 63 indagati, di cui 48 tratti in arresto.

L'operazione

L'operazione è avvenuta tra le province di Napoli Caserta e Salerno (aree in cui i soggetti risultano domiciliati). A vario titolo, gli indagati devono rispondere di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio. I soldi sporchi lavati attraverso sistematiche e ingenti frodi fiscali ammonterebbero a oltre 100 milioni di euro.