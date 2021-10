Incidente sul lavoro a Benevento, feriti due operai

I due erano impegnati in alcuni lavori di ristrutturazione dei balconi al terzo piano di un edificio quando sono caduti nel vuoto dal cestello di una piattaforma

Due operai, impegnati in alcuni lavori di ristrutturazione dei balconi al terzo piano di un edificio a Benevento, sono caduti nel vuoto dal cestello di una piattaforma. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato i due lavoratori all'ospedale San Pio in codice rosso. Il più grave è il più giovane, che si trova in sala operatoria. Sull'accaduto indagano i carabinieri.