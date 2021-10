Napoli, sindaco Manfredi a Sky TG24: "Terrò per me delega su Pnrr"

Secondo il neo primo cittadino sia il Pnrr sia i settori del digitale e dell'innovazione "sono deleghe strategiche per il futuro della città, temi che seguirò direttamente

"Terrò per me la delega su Pnrr e sui settori del digitale e dell'innovazione". Lo ha affermato il neo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alla trasmissione Timeline su Sky Tg24. Manfredi ha vinto le elezioni amministrative (SPECIALE ELEZIONI) ottenendo la vittoria al primo turno. Il candidato del centrosinistra-Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 62,88% delle preferenze contro il 21,88% registrato da Catello Maresca del Centrodestra.

Manfredi: "Pnrr e innovazione deleghe strategiche per il futuro della città"

Secondo il primo cittadino del capoluogo il Pnrr e i settori dell'innovazione "sono deleghe strategiche per il futuro della città, temi che seguirò direttamente. È troppo importante".

"Discontinuità con de Magistris? Deve essere nel metodo"

Manfredi poi ha affermato che rispetto al suo predecessore de Magistris, il quale sulla sua scrivania al Comune teneva le foto di Che Guevara e Mimmo Lucano, farà scelte di impronta istituzionale. "Metterò quella del Presidente della Repubblica e quella della mia famiglia che ha sempre pagato il prezzo più alto delle mie scelte e che temo potrò vedere poco". Sul tema della discontinuità con il suo predecessore il sindaco ha chiarito che "la discontinuità deve essere nel metodo, la città deve essere molto inserita nella filiera istituzionale. Napoli è una grande città. Poi le cose positive fatte dalla vecchia amministrazione non vedo perché non debbano essere confermate, non ho un approccio ideologico, ma il metodo deve essere cambiato".