Piante di canapa e cocaina in terreno in provincia di Napoli

Gli operatori hanno effettuato un controllo in un terreno abbandonato di via Sepolcri a Boscotrecase, dove hanno rinvenuto 37 piante di canapa indiana alte circa due metri, del peso di circa 37 chili

Piante di canapa indiana e droga in un terreno abbandonato. È quanto hanno scoperto le forze dell'ordine impegnate in un controllo del territorio tra la città di Boscotrecase e Torre Annunziata, nel Napoletano.

I controlli

Durante i controlli sono state identificate 95 persone, 25 delle quali con precedenti di polizia, controllati 52 veicoli e contestate 13 violazioni al codice della strada. In particolare, gli operatori hanno effettuato un controllo in un terreno abbandonato di via Sepolcri a Boscotrecase, dove hanno rinvenuto 37 piante di canapa indiana alte circa due metri, del peso di circa 37 chili, sei bustine contenenti cocaina del peso di circa 130 grammi e 114 cartucce di diverso calibro.