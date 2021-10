Avevano cocaina e marijuana, due arresti a Forio di Ischia

A Forio d'Ischia i carabinieri hanno arrestato ieri sera per detenzione di droga a fini di spaccio la 46enne A.D. e un 19enne incensurato, entrambi del posto. I militari, durante una perquisizione domiciliare nella zona del Torrione, li hanno trovati in possesso di 24,20 grammi di cocaina, 1,20 di marijuana e una stecca di hashish del peso di 0.80 grammi e hanno trovato anche mille euro in contanti, ritenuto provento illecito dello spaccio e suddiviso in banconote di piccolo taglio. I due arrestati si trovano attualmente agli arresti domiciliari.