Covid Campania, De Luca: “A giorni immunizzato 80% della popolazione”

Parla di un dato importate e "molto significativo, da inorgoglirci", il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta social per fare il punto sull'emergenza Covid, durante la quale ha annunciato che "questa settimana raggiungiamo l''80% di vaccinati con doppia dose nella fascia sopra i 12 anni. Nel giro di poche settimane avremo il rilancio di tutte le attività economiche del nostro territorio", ha aggiunto. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) "Nella fascia 12-19 anni siamo sul 62% vaccinati con doppia dose, fino al 92% con doppia dose nella fascia 75-85 90 anni – spiega De Luca – dunque il dato medio 80% di popolazione immunizzata. Siamo vicini ad uscire dal tunnel".

Comunali, De Luca: “Alla Raggi riconosco l'onore delle armi”

Definisce quanto successo negli ultimi anni nell'amministrazione di Roma "un disastro di proporzione bibliche" paragonabile solo "a quanto successo a Napoli", ma all'ex sindaco Virginia Raggi, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, riconosce "l'onore delle armi". "Devo dire che l'averla vista affrontare con determinazione la battaglia a viso aperto con assunzione piena di responsabilità e averla vista da sola nella serata di lunedì mentre venivano a fare scampagnate i Cinque stelle a Napoli, mi ha quasi indignato", sottolinea De Luca. "Credo che meriti l'onore delle armi - conclude - ha combattuto. Ora però Roma ha bisogno di una svolta radicale". "I Cinque Stelle hanno fatto un tentativo di millantato credito, hanno cercato di mettere il cappello sul risultato elettorale rispetto al quale hanno avuto una funzione non determinante", ha aggiunto il governatore. "Lunedì sera sono arrivati in blocco tutti i dirigenti Cinque stelle, abbiamo avuto ristoranti e hotel esauriti di dirigenti cinque stelle - sottolinea - Peccato che questo affollamento non corrisponde ai numeri. Manfredi è stato eletto con 62 % voti, le liste dei Cinque Stelle poco sopra il 9%, Pd 12,2%, c'è un un 40% di voti che derivano da altre scelte , componenti, forze politiche e dunque è inappropriato mettere il cappello, non si fa".