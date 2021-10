Truffano anziana, due arresti a Meta di Sorrento

Avevano truffato un'anziana a Meta di Sorrento, nel Napoletano, facendosi consegnare circa mille euro in contanti e oggetti d' oro, per un valore complessivo di circa cinquemila euro. Un 50enne e un 41enne, già denunciati in passato, sono stati arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento.

La ricostruzione dei fatti

All'anziana i due avevano riferito che il nipote sarebbe incappato in una vicenda giudiziaria e, fingendosi dei corrieri, si erano fatti consegnare denaro e oggetti d'oro. I due truffatori hanno cercato di disfarsi della refurtiva gettandola dal finestrino. Denaro e gioielli sono stati restituiti alla proprietaria.