Droga, spaccio tra Caserta e Benevento: 15 arresti

Quindici persone finite in manette e altre sei raggiunte dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: è il bilancio dell'operazione antidroga coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ed effettuata dai carabinieri nei comuni dell'area est del Casertano, al confine con la provincia sannita.

Gli arrestati

Delle persone arrestate, nove sono state condotte in carcere su ordine del Giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere e altre sei ai domiciliari. Almeno 60 gli episodi di cessioni di droga accertati dai carabinieri, che hanno scoperto l'esistenza di un vasto giro di spaccio proprio a Maddaloni, e nei centri limitrofi di San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, e in quelli beneventani di Arpaia, Montesarchio e Ceppaloni. Alcuni indagati si rifornivano a Caivano, ma non nella grande piazza di spaccio di Parco Verde, presidiata costantemente dalle forze dell'ordine, ma nelle palazzine vicine, e poi davano la droga ai pusher la vendita al dettaglio.