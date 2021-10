Covid Campania, 272 contagi su oltre 16mila tamponi

L’indice di contagio risale all’1,63 per cento. Tre i decessi registrati. I posti letto in terapia intensiva occupati sono 15

Nelle ultime 24 ore in Campania, a fronte di 16674 test effettuati, 272 persone sono risultate positive al Covid 19. L'indice di contagio risale all'1,63%. I deceduti sono tre (un decesso è avvenuto nei giorni scorsi ma è stato registrato ieri). I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656, di cui 15 quelli che sono occupati. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160; quelli occupati sono invece 200.