Napoli, rimosso il maxi Babbo Natale in piazza Vittoria

L'enorme gonfiabile, installato sul lungomare per iniziativa della Camera di Commercio, sarà rimontato nelle prossime settimane

È stato rimosso da piazza della Vittoria a Napoli il il gigantesco Babbo Natale installato ieri sul lungomare per iniziativa della Camera di Commercio, oggetto di numerose critiche sui social da parte dei cittadini. L'enorme gonfiabile, ironicamente ribattezzato 'Bibbo Natale' per la somiglianza con il Gabibbo televisivo, è stato smontato, come già annunciato dalla Camera di Commercio, ma sarà rimontato nelle prossime settimane.