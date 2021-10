Maltempo: a Scafati stazione Circumvesuviana allagata, treni soppressi

Come annunciato dall'Ente Autonomo Volturno, "al momento la circolazione sulla tratta Pompei santuario-Poggiomarino è interrotta. I treni in programma da Poggiomarino partono da Pompei"

Forti disagi causati dal maltempo si registrano in Campania. A Scafati, in provincia di Salerno, una stazione dei treni della Circumvesuviana è stata allagata con conseguente interruzione della tratta ferroviaria, partenze soppresse e inevitabili ritardi. Come annunciato dall'Ente Autonomo Volturno, "al momento la circolazione sulla tratta Pompei santuario-Poggiomarino è interrotta. I treni in programma da Poggiomarino partono da Pompei''.

Le ripercussioni sul servizio

Soppressi i treni delle 6.49 da Scafati verso Poggiomarino e quello delle 8.04 sulla tratta inversa. Cancellati anche i convogli delle 7.47 in partenza da Napoli verso Poggiomarino e quello delle 9.16 diretto da Poggiomarino a Napoli. Soppressione anche per i treni delle 8 che da Napoli era diretto a Sorrento e quello programmato alle 10 da Sorrento verso il capoluogo campano.