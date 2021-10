Ercolano, sorpresi a scassinare distributore automatico: due arrestati

Due persone sono state arrestate a Ercolano, in provincia di Napoli, dopo essere state sorprese in via Benedetto Cozzolino mentre stavano tentando di forzare un distributore automatico di una farmacia con un piede di porco e uno scalpello.

Sequestrati gli arnesi

I due hanno tentato di fuggire a piedi, ma sono stati bloccati. Gli arnesi sono stati sequestrati mentre le due persone coinvolte sono state sottoposte agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.