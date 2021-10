Napoli, le 5 mostre da non perdere a ottobre

Nella Chiesa di San Potito i visitatori si potrà vivere un’esperienza virtuale su oltre mille metri quadri di schermo a 360 gradi attraverso la mostra internazionale Claude Monet: The Immersive Experience. A Palazzo Fondi una mostra su Frida Kahlo che racconta la vita dell’artista e il grande amore con Diego Rivera

Tante le mostre e gli eventi culturali in programma a Napoli per il mese di ottobre nellaChiesa di San Potito i visitatori si potrà vivere un’esperienza virtuale su oltre mille metri quadri di schermo a 360 gradi attraverso la mostra internazionale Claude Monet: The Immersive Experience. A Palazzo Fondi una mostra su Frida Kahlo che racconta la vita dell’artista e il grande amore con Diego Rivera.

“Frida Kahlo – Il caos dentro” dall’11 settembre a Palazzo Fondi

Al Palazzo Fondi di Napoli, a partire dall’11 settembre, andrà in scena la mostra “Frida Kahlo – Il caos dentro”, organizzata in sezioni tematiche per accompagnare il visitatore nell’esistenza caotica della pittrice messicana, con un focus sul suo grande amore Diego Rivera, tra i principali ispiratori dell’arte muralista.

“Claude Monet: The Immersive Experience”

Nella Chiesa di San Potito a Napoli, fino al 20 ottobre, i visitatori potranno vivere un’esperienza virtuale su oltre mille metri quadri di schermo a 360 gradi attraverso la mostra internazionale “Claude Monet: The Immersive Experience” dopo le tappe di Barcellona, Bruxelles, Milano e Torino. Attraverso un visore a 360 gradi, il visitatore entrerà nel mondo del padre dell’impressionismo attraverso colori e giochi di luce dei suoi dipinti. Gli ingressi sono tutti i giorni (tranne mercoledì) dalle 10 alle 20, con biglietteria che chiude alle 19.

“Naples. Sense of place” al Mann

“Naples. Sense of place”, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli 52 scatti di Alex Trusty invitano i visitatori a scoprire la città e il suo genius loci. Dal volto di Pier Paolo Pasolini sul tufo dei palazzi del centro storico alla visione di Capri distesa nel mare del Golfo, dal Vesuvio coperto di nuvole alla Gaiola: nelle immagini in bianco e nero Napoli si mostra al di là degli stereotipi, con le sue atmosfere uniche e poche le presenze umane poiché l'obiettivo è tutto concentrato sul potere evocativo dei luoghi. Nello scatto dedicato al Mann i due celebri Corridori della Villa dei Papiri. L'itinerario fotografico è ospitato nella sala del Toro Farnese dal primo di ottobre 2021 al 6 gennaio 2022.

Aperture serali al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Tornano le aperture serali al Museo e Real Bosco di Capodimonte a partire da venerdì 1 ottobre e per tutti i venerdì di ottobre, novembre fino al 10 dicembre sarà possibile visitare le mostre in corso e le collezioni al prezzo ridotto di 2 euro dalle ore 19.30 fino alle 22.30 (ultimo ingresso 21.30).

“Pino Daniele Alive, La Mostra” al complesso di Santa Caterina a Formiello

La Fondazione Made in Cloister celebra Pino Daniele con la mostra itinerante “Pino Daniele Alive, La Mostra”, che partirà dal complesso di Santa Caterina a Formiello (Napoli), sede della Fondazione, dal 18 settembre al 31 dicembre 2021. L’idea del progetto itinerante nasce con la collaborazione del figlio di Pino Daniele, Alessandro Daniele, e del fotografo Guido Harari.