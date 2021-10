Napoli, minaccia e aggredisce la ex: arrestato

Aveva avuto una relazione extraconiugale con una donna di 35 anni, poi lei lo ha lasciato, ma per due anni l'uomo l'ha minacciata, seguita e anche aggredita. Ieri di nuovo si è presentato sotto la sua abitazione e, grazie all'intervento dei carabinieri, si è evitato il rischio di un abuso. Le minacce sono iniziate a dicembre di due anni fa. La 35enne aveva cambiato le proprie abitudini di vita. Ieri, dopo l'ennesima aggressione, ha chiesto aiuto ai carabinieri. I carabinieri della stazione di Napoli Posillipo hanno arrestato l'uomo in flagranza per atti persecutori e minaccia aggravata.