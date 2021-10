Napoli, suini allevati in pessime condizioni: due denunce

Sessanta suini erano allevati in pessime condizioni sanitarie ed igieniche. Gli animali erano stipati in box strettissimi dove non avevano libertà di movimento, tra i loro escrementi e rifiuti vari. Questo è quanto hanno scoperto i carabinieri di Qualiano insieme al personale del servizio veterinario dell'ASL NA2 Nord.

Le denunce

Due imprenditori agricoli del posto per maltrattamento di animali e smaltimento illecito di rifiuti. I liquami e gli scarti organici dei capi di bestiame venivano sversati direttamente nella rete fognaria pubblica. L'intera attività è stata sequestrata.